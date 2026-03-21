レインズインターナショナルが展開する「牛角食べ放題専門店」は3月23日より、平日限定企画として、「焼肉酒場セット」の注文で「やげん軟骨」を1人1皿プレゼントするキャンペーンを開催する。牛角「焼肉酒場セット」「焼肉酒場セット」とは、1人2,178円で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200gの焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝 豆(枝豆食べ放題)」を組み合わせた平日限定メニュー。本キャンペーンは、「