【モデルプレス＝2026/03/21】お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が3月20日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ちくわを使ったレシピを公開し、反響を呼んでいる。【写真】朝番組出演46歳芸人「食欲そそる」材料費152円のちくわ麻婆公開◆馬場裕之「ちくわ麻婆」披露馬場は「ちくわがここまで化けるとは…『材料費152円！ちくわ麻婆』」というタイトルに「ねじったちくわの隙間に濃厚な麻婆タレが入り込んで激ウマでで、1人前 約152