【モデルプレス＝2026/03/21】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたBao（バオ）が3月20日、自身のInstagramを更新。ヘアカットを報告し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身イケメン「爽やか」ヘアカットで新ヘアに◆Bao、新ヘアスタイル披露Baoは「髪切りました」と、ヘアカットしたことを報告。続けて「カモミールティー」とつづり、カフェで温かい飲み物を手