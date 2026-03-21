ボーイズグループBTSが、ソウル光化門（クァンファムン）広場での復帰公演を前に、その感想と意味を明かした。3月21日20時より開催される「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」は、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のリリースを記念して企画され、2022年10月以来、約3年5カ月ぶりとなるメンバー全員による“完全体ステージ”であるという点で、注目が集まっている。【写真】「80、90歳になっても…」BTSが語るグループの未来公演を控