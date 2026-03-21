特別に意識していなかった男性からデートに誘われて、「お試し」のつもりで出かける場合、相手に過剰な期待をさせないよう、気遣う必要があるでしょう。男性を勘違いさせないためには、何に気をつけたらいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に、「好きじゃない男性とデート…脈ありだと思わせない振る舞い」をご紹介します。【１】「２軒目に行こう」とズルズル長引くのは避け、