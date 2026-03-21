あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「青春ブタ野郎シリーズ」の略語は？「青春ブタ野郎シリーズ」の略語はなんでしょうか？ヒントは、漢字1文字＋カタカナ2文字ですよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「青ブタ」でした！「青ブタ」は、「青春ブタ野郎シリーズ」を略した言葉です。青