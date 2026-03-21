負けても超良血馬のレースぶりにＳＮＳでは衝撃が走っている。２１日に行われたフラワーＣ・Ｇ３（中山・芝１８００メートル）は、６番人気のスマートプリエールが勝利を飾ったが、絶望的なポジションから０秒１差の３着に食い込んだイクシード（牝３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）が?（旧ツイッター）でトレンド首位にランクインするほどの注目を浴びている。単勝オッズ２・７倍の１番人気に支持されたイクシ