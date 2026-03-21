◇大相撲春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）東十両１２枚目・錦木（伊勢ノ海）が幕下で東４枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）を寄り倒し、７勝目を挙げて来場所の十両残留を確実にした。ともに幕内だった２０１９年秋場所以来の対戦で過去１勝１敗。７年ぶりの顔合わせを制し、４場所ぶりの勝ち越しにも王手。「珍しく勝ち越しの目も出てきた」と明るい表情で語った。人気力士の炎鵬はここまで４勝２敗で、あと一番勝てば