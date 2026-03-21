これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活アドバイザーの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。現代でも「専業主婦になりたい」という女性は少なくありません。昭和時代なら「家庭を守る」志向は結婚のプラスに働いたでしょうが、現在ではまったく事情が変わっています。今回は、その実例と理由をご紹介します。◆