◆第４０回フラワーＣ（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）中山の３歳牝馬重賞が１６頭で争われ、６番人気のスマートプリエール（栗東・大久保龍志厩舎、父エピファネイア）が重賞初制覇を飾った。原優介騎手はＪＲＡ重賞初制覇。勝ちタイムは１分４８秒３。重賞４勝馬スマートレイアーの娘が良血馬対決を制し、７戦目でうれしい初タイトルとなった。前走・チューリップＳは上がり３３秒６で追い上げるも６着。