引き出しの中をきれいに整えても、意外とそれを維持するのが難しかったりしますよね。見た目は整っていても使い勝手が悪いと結局しばらくしてぐちゃぐちゃになってしまうことも……。我が家の洗面所収納がまさにそうで、綿棒やコンタクトレンズ、歯間ブラシなどの所在がどうも定まらず、気付けば“ただ押し込んだだけ”という状態に。どうにかしたい、と思いつつなかなか良い収納アイテムに出会えていなかったのですが、ついに