「回復の過程では、特に移動面で困難を伴いました。今も長距離を歩くことはできません」──昨年3月、ドバイの道路脇で腕と脚、脊椎が折れて血まみれになった状態で発見されたウクライナ国籍のインフルエンサーであるマリア・コバルチュクさん（21、＠mariia.kovalchuuk）。 血まみれになる前に、彼女が参加していたのは"人身売買パーティー"ではないかと指摘されており、昨年5月に日本のSNSで話題となった"ドバイヤギ案件"と呼ば