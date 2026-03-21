2017年、栃木県那須町で高校生ら8人が死亡した雪崩事故から9年となるのを前に、21日に遺族などによる追悼式が行われました。この事故は2017年3月、栃木県那須町の元スキー場近くで登山講習会に参加していた県立大田原高校の生徒7人と教師1人が雪崩に巻き込まれ死亡したものです。事故からまもなく9年となる21日、生徒らが通っていた高校で追悼式が行われ、遺族や県の関係者らが黙とうをささげ、慰霊碑の前に花を手向けました。息子