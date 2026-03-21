女優の小林聡美（60）が20日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。45歳で進学した友人たちとの関係について明かす場面があった。小林は1979年、中学2年時にTBS「3年B組金八先生」のオーディションに合格し、生徒役でデビュー。1982年、大林宣彦監督の映画「転校生」で主演に抜てきされ、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。1988年にはフジテレビ「やっぱり猫が好き」に出演し、個性派女優しての地位を確立。