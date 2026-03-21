テレビ朝日系「オフレコスポーツ」が２０日に放送され、タレント・近藤千尋がＭＣを務めた。スポーツのオフレコ話を深掘りするバラエティー。元プロゴルファーの古閑美保さんがゲスト出演した。古閑さんは、２００８年に年間獲得賞金１億円超えを果たすなどトップアスリートとして活躍。この日はオフの豪快すぎるお金の使い方を明かした。古閑さんは、月曜日のみ完全オフになることが多かったために「（前日の）日曜日の夜