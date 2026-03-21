元宝塚歌劇団花組トップスターの柚香光さんが、主演を務めるゲキ×シネ『紅鬼物語』の公開記念舞台挨拶に共演・早乙女友貴さん、喜矢武豊さん、鈴木拡樹さんと共に登壇しました。 【写真を見る】【 柚香 光 】宝塚退団後の初舞台は「しがみついて」「課題が次から次へと見つかって」ルーティンはラジオ体操と手作り豆乳本作は、劇団☆新感線45周年興行として2025年に東京・大阪で上演された、鬼の棲まう世界を舞台にした“