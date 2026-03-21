タレントの鈴木奈々（37）が21日、自身のインスタグラムを更新。タレントの小森純（40）とのギャルメーク写真を公開した。「小森純ちゃんとギャルに大変身しました！」と報告した鈴木。小森とのツーショットを公開した。「超久しぶりにギャルメイクしたよー！」と振り返り、「ギャルの時に付けてたつけまつ毛久しぶりに付けたけど重かった」とつづった。「小森純ちゃんのYouTube見てねん」と呼びかけた。フォロワーからは