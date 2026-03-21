5回、DeNAのヒュンメル（手前）に押し出し四球を与えた西武・平良＝ベルーナドーム西武は先発再転向の平良が5回を4失点。5四球を与えるなど制球面に課題を残した。西川、桑原、外崎がそれぞれ2安打をマーク。DeNAは平良が巧みな投球術で4回を無得点に抑えた。松尾が2安打2打点、ビシエドは3打点。