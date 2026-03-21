「選抜高校野球・１回戦、北照０−４専大松戸」（２１日、甲子園球場）北照が完封負けで初戦敗退となった。打線は専大松戸・門倉の前に８回まで長打を放てず、わずか３安打に封じ込まれた。九回に先頭がこの試合初めての長打を放ってチャンスメークしたが、後続が続かなかった。先発マウンドに上がった島田を悪夢が襲ったのは四回だった。安打と四球でピンチを招くと、連続タイムリーと犠飛で一挙４失点を喫した。