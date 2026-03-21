シャッターを切った結果 空を華麗に舞うアクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」。その姿を収めようと多くのファンがカメラを向けるが、SNSではあるユーザーが投稿した「衝撃の失敗写真」が大きな反響を呼んでいる。【写真】ブルーインパルス撮れた！と思ったら…なんじゃこりゃ？Xで話題となっているのは、撮影者が「ブルーインパルスが写ったはず」と確信して撮影した一枚だ。 しかし、そこには機体ではなく、見事な編隊を組