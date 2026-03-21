夢が広がる人気SUVミニバンベースの車中泊モデルがスゴい！2026年2月21日から22日の2日間、東海地区最大級となるキャンピングカーの祭典「名古屋キャンピングカーフェア SPRING」が、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場：愛知県常滑市）にて開催されました。西尾張三菱自動車販売が手がける「MDFエクイップメント」（愛知県一宮市）のブースでは、人気のアウトドアミニバン「デリカ D：5」をベースに、ポップアップルーフなどを