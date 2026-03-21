＜フォーティネット・ファウンダーズカップ2日目◇20日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞米2年目の20歳・馬場咲希は、60位タイから第2ラウンドを迎えた。前半はスコアを1つ落とし、一時は予選通過が危ぶまれたものの、6バーディ・5ボギーの「71」とスコアを伸ばし、トータル1アンダー・43位タイで決勝ラウンドに進出した。【最新】馬場咲希のセッティングと新ドライバーホールアウト後にはホッ