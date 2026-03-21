3歳牝馬限定のG3「フラワーC」は6番人気のスマートプリエール（大久保、父エピファネイア）が外から伸ばして逃げた9番人気のロンギングセリーヌをゴール前で差し切り1着。初めてコンビを組んだ鞍上の原優介（25）とともに重賞初制覇を飾った。2着にロンギングセリーヌ、3着は1番人気のイクシードが入り3連単＜10＞＜11＞＜8＞は21万3970円（561番人気）。▽フラワーC3歳牝馬限定のG3として1987年に創設。桜花賞・オークス