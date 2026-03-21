3歳重賞「第40回ファルコンS」が21日、中京競馬場で行われ、好位から抜け出したダイヤモンドノット（牡3＝福永、父ブリックスアンドモルタル）が快勝。川田＆福永師のタッグは、これが記念すべき重賞初制覇となった。川田「今日は力みが強かったので、次のためにもレースの中でいろいろ伝えながらの競馬でした。これが本番につながればと思います」