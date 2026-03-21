俳優の藤木直人（53）が21日、MCを務めるテレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」（土曜前8・00）の生放送で、我が子が卒業式を迎えたと話す場面があった。オープニングトークで「私事なんですけど、今日は真ん中の子の卒業式なんですよ」と明かすと、同じくMCの女優・松下奈緒らは「おめでとうございます」と祝福。生放送のため「式には参加できませんけど」と欠席すると説明すると、共演の勝俣州和は「そうかあ…夜ね、夕食