ロアッソ熊本首位宮崎に敗れ3連敗明治安田J2・J3百年構想リーグ 明治安田J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンド第7節ロアッソ熊本は首位のテゲバジャーロ宮崎と対戦。 後半43分に先制を許し、そのまま1－0で敗れました。ロアッソは3連敗です。