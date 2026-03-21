◇MLB オープン戦 レイズ2-0レッドソックス(日本時間21日、シャーロット・スポーツ・パーク)レッドソックスの吉田正尚選手がレイズとのオープン戦に出場しました。5番・レフトでスタメン出場した吉田選手は初回、2アウト一塁・二塁のチャンスで打席が回るも見逃し三振。4回はファーストフライ、6回はショートゴロに倒れました。この日は6回の守備で交代となった吉田選手は3打数無安打。WBCでは5試合で2本塁打を含む16打数6安打、打