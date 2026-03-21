SUPER EIGHTの村上信五（44）が21日、大阪・東大阪市で行われた近大の卒業式にゲストスピーカーとしてサプライズで登壇した。はかまやスーツ姿の卒業生約6000人に熱いメッセージを送った。【全文その2】僕のキャラクターは「普通」だと思っている。普通だからこそ普通に話すことがきっといろんな方に比較的、届いてるのかなと自覚しています。特別なことを言おうと思うと、言葉はカッコをつけてしまいますし、ましてやずっとこの