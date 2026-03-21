傷ついた保護犬と受刑者が向き合う更生プログラムが、名古屋刑務所で2025年10月から始まった。ネグレクトを受けた犬に、父親からの暴力にさらされた自身の過去を重ねる受刑者。「自分を変えたい」と訓練に励む日々が、更生への確かな一歩となっていた。 ■人との関係性が結べない…ネグレクト受けた「レオ」 名古屋市南区にある動物保護シェルター『SORA小さな命を救う会』。殺処分を免れた犬や、飼い主に捨て