【モデルプレス＝2026/03/21】タレントで実業家のROLANDが20日、自身のInstagramを更新。Snow Manの阿部亮平との「それスノ食事会」の様子を公開した。【写真】ROLAND「歳ほぼ変わらない」スノメンバーとのプラベショット◆ROLAND、阿部亮平との「それスノ食事会」ショット公開ROLANDは「不定期開催のそれスノ食事会」と添え、食事会での阿部との2ショットを公開。以前から阿部との交流を報告しているROLANDは「相変わらずあべちゃ