【モデルプレス＝2026/03/21】タレントの鈴木あきえが3月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。新生児を抱っこする長男と長女の姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】39歳元「ブランチ」リポーター「素敵」幼い子どもが新生児抱っこする姿公開◆鈴木あきえ、兄姉が新生児の末っ子を抱っこ鈴木は「最近はとにかく抱っこをしていておくれ状態の末っ子」「抱っこや、肌が何かしら触れてれば どんなにうるさくてもすやすや寝て