【モデルプレス＝2026/03/21】BTS（ビーティーエス）が3月21日午後8時より、光化門広場一帯にて『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』を開催する。メンバーはBIGHIT MUSICを通じ、今回の公演に対する期待を込めた一問一答を公開した。【写真】BTS、約3年5ヶ月ぶりの完全体姿◆BTS“約3年5ヶ月ぶり”完全体ステージへ今回の公演は、The 5th Album ‘ARIRANG’のリリースを記念して企画されたもので、Netflixを通じて世界中どこからで