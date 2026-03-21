謎解きクリエイターでタレントの松丸亮吾さん(30)が2026年3月17日、自身のインスタグラムを更新。バキバキの腹筋を披露した。「コツコツ続けている」松丸さんは、「コツコツ続けている #筋トレ の成果が出てきてる気がする」といい、鍛え上げた上半身を自撮りしたショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、黒いトレーニングウエアのボトムを着用。上半身を鏡に写し、バキバキ筋肉がみえる自撮りショットを披露した