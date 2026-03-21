いちごがおいしい季節に作りたい、見た目も華やかなスイーツってどんなものがあるの？ そんな人におすすめなのが「いちごケーキ」です。赤いいちごと白いクリーム、そして今回は「えっ、どうやって作ったの？」と目を引くロールケーキ生地が映えること間違いなし。大量生産できて、切り分けいらずの配りやすいレシピをご紹介します。 ▼ロールケーキ生地の新しい使い方 生地をカットして、クリームといちごをのせるだけ。包丁で