◆オープン戦ソフトバンク５―７広島（２１日・みずほペイペイドーム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が２７日の開幕・中日戦に「１番」でスタメン出場することが２１日、決まった。新井監督はこの日の試合後、「ルーキーなので、１番バッターは自由に、あまり制約なく打席に入れる。彼の良さが出るのかな」と説明し、期待を寄せた。広島の大卒新人の開幕スタメンは１９６９年の山本浩二以来、５７年ぶり。１番