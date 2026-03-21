さいたま市南区の住宅で火事があり、火は近隣の複数の建物に燃え移っています。【映像】消火活動続く現場付近の様子南区白幡で複数の住宅から白煙が激しく上がっていて、消防による消火活動が続けられています。警察などによりますと、午後3時前、近隣住民から「台所から煙が出ている」との119番通報がありました。2階建ての住宅から火が出て、ポンプ車など18台が出動していますが、火は近隣の複数の建物にも燃え移りまし