SUPER EIGHTの村上信五（44）が21日、大阪・東大阪市で行われた近大の卒業式にゲストスピーカーとしてサプライズで登壇した。はかまやスーツ姿の卒業生約6000人に熱いメッセージを送った。【全文その1】ただいまご紹介に預かりました、アイドルをやらせていただいていますSUPER EIGHT村上信五でございます。みなさん、ご卒業、おめでとうございます。卒業できてうれしいか〜。（大きなリアクションに）いいですね。私も普段の感