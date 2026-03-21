（台東中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は20日、東部・台東県の台湾鉄路（台鉄）台東線関山駅で、関山―玉里（東部・花蓮県）間の鉄道開業100周年を記念する式典に出席し、現在取り組む交通インフラ改善後の産業発展に期待を示した。頼総統は、花蓮―台東間の鉄道は、両地を結んだだけでなく、樟脳や砂糖、茶葉、農産品の輸出を促進したとし、地方経済と地域間のつながりに与えた影響は大きいと指摘。政府は引き続き資源を投入