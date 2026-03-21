【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERのデビュー2周年を記念したMD『BABYMONSTER : ERA II | BABYMONSTER 2nd Anniversary Memory Pack』の予約販売が開始された。 ■BABYMONSTERの輝かしいスタートと、これまでMONSTIEZとともに過ごした時間を記念するコンセプトで企画 今回のMDは、BABYMONSTERの輝かしいスタートと、これまでMONSTIEZ（ファン名）とともに過ごした時間を記念するコン