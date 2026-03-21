◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第7節福島3―3（PK戦3―5）藤枝（2026年3月21日とうほう・みんなのスタジアム）J3福島は21日、ホームでJ2藤枝と対戦し黒星を喫した。4試合連続でベンチ入りしていたFW三浦知良（59）の出番はなかった。試合は前半の3点ビハインドから3―3に追いつたが、PK戦の末3―5で敗れた。2月7日の開幕戦ではスタメン入り。Jシーズン開幕戦のピッチは2017年以来9年ぶりで、J公式戦はJ2横浜FC時代の21