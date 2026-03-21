3歳馬限定のG3「ファルコンS」は1番人気のダイヤモンドノット（牡＝福永、父ブリックスアンドモルタル）が好位追走から貫禄の抜け出しで1着。昨年11月の京王杯2歳S以来となる重賞2勝目を挙げた。2着に8番人気のエイシンディード、3着は4番人気のフクチャンショウが入り3連単＜9＞＜10＞＜7＞は1万5930円（37番人気）。▽ファルコンS3歳（旧4歳）馬限定のG3「中日S賞4歳S」として1987年に創設。2001年、現レース名に改称さ