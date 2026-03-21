お笑いタレントの野沢直子（62）が21日までに、自身のSNSを更新。再婚相手・トラさんが壁を塗り替えた自宅キッチンを公開した。【写真】「お店みたい」再婚相手が真っ赤にセルフ塗装した野沢直子の自宅キッチン野沢は「トラがキッチンの壁、塗り替えて、、、ピンクと赤で、だいぶかわいくなりました!!!!」と新しく生まれ変わった自宅キッチンを披露。「棚の赤い取手もかわいい」とお気に入りポイントを紹介した。この投稿に