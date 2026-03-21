江戸一が運営するバイキングレストラン「すたみな太郎」は3月20日から、各種焼肉を厚切りカットで提供する「すたみな厚切り焼肉フェア〜びっくり編〜」を開催した。すたみな厚切り焼肉フェア〜びっくり編〜同フェアでは、厚切りサムギョプサルに代わり往年の人気メニュー「厚切りびっくりハラミ」が土日祝のランチとディナー限定で復活する。他にもディナー限定の「厚切り上カルビ」「厚切り中落ちカルビ」「厚切りハラミ〜店内手