第二次世界大戦後、駐留したアメリカ兵などと結婚し、海を渡った日本人女性がいました。その数は5万人とも言われます。彼女たちは「戦争花嫁」と呼ばれました。異国での差別や偏見、過酷な運命と向き合いながら、生き抜いてきた女性の人生はどのようなものなのでしょうか。【写真を見る】「戦争花嫁」に俳優・奈緒さんが取材戦後すぐにアメリカ兵に嫁いだ日本人女性しかし、異国で夫の愛に疑問を抱く事態にこどもとの愛に支