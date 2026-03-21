MLBは現地20日、2026年シーズンの開幕投手を発表。日本勢はドジャース・山本由伸投手のみとなりました。山本投手は2年連続での抜てき。WBC(ワールドベースボールクラシック)に侍ジャパンの一員として参加した山本投手は、現地20日のパドレスとのオープン戦では5回7奪三振無失点と順調な調整ぶりを見せています。そのほか、昨季サイ・ヤング賞を獲得しWBCにアメリカ代表として参戦したポール・スキーンズ投手(パイレーツ)やタリク・