■MLBオープン戦ドジャース 4ー3 パドレス（日本時間21日、アリゾナ州フェニックス・キャメルバックランチ）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カードドジャースの山本由伸（27）がパドレスとのオープン戦に先発し、5回68球を投げ、3安打無失点の快投。奪三振7、四球1と制球も安定し、最速は約156.7キロをマーク。OP戦最後の登板となり、開幕に向けて順調な仕上がりをみせた。試合後、取材に応