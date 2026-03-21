三井住友銀行と三井住友カードは4月より、「三井住友カード つみたて投資」Olive限定上乗せプランを開始する。三井住友カード「三井住友カード つみたて投資」Olive限定上乗せプラン「クレカ積立」は、2021年に三井住友カードとSBI証券が開始した、クレジットカード決済でVポイントを貯めながら投資信託の積立ができるサービス。NISA口座での取引や、証券口座への入金の手間なく継続投資が行える利便性の高さ、積立金額に対してVポ