お笑いコンビ品川庄司の庄司智春（50）が21日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。妻・藤本美貴（41）にイラッとすることや、隠し事を明かした。ロケで船に乗ることになったが、生まれつきの船酔い体質という藤本は乗船せず、庄司がひとりで乗船。普段2人だと聞けないことをスタッフが質問した。スタッフが「（ミキティに）イラっとすることは？」と聞くと、庄司は「賞味期限切れの調味料が多い」と明か