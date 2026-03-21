ゴールデンボンバー喜矢武豊（41）が21日、都内で、主演するゲキ×シネ「紅鬼物語」公開記念舞台あいさつに出席した。同作は25年、「劇団☆新感線」が劇団45周年興行として上演した舞台を、映画間のスクリーンで楽しめる作品として映像化。鬼に生まれ、人を愛した女の宿命を描く。元宝塚歌劇団花組トップの女優柚香光（34）が主演し、喜矢武は鬼の腕を切り落とすほどの剣の腕を持つ坂上金之助を演じている。同劇団のフル出演は初め