タイガー魔法瓶が、春から新生活を始める人に向け「新生活で知っておくべき自炊術・意外と知らないNG行為」を紹介している。自炊に電気圧力鍋が最強な理由○自炊するならオールインワンな調理家電「電気圧力鍋」がイチオシ同社では、自炊生活を初めて始める人におすすめのアイテムとして「電気圧力鍋」を挙げている。電気圧力鍋は、吹きこぼれや焦げ付きの心配もないため、ながら家事にぴったりで、"ほったらかし"調理も可能。予約